Coronavirus, ottavo decesso a Nettuno

Nettuno – “Il Comune di Nettuno con dolore e tristezza annuncia che in città è stato registrato l’ottavo decesso a causa del coronavirus. Si tratta di un uomo di 76 anni risultato positivo lo scorso 16 marzo e ricoverato a Roma. L’Amministrazione comunale si stringe alla famiglia e porge le più sentite condoglianze”. È quanto si legge in una nota stampa del Comune di Nettuno.

“In data odierna – continua la nota – è stato registrato anche un nuovo caso di Covid-19. Si tratta di un uomo di 37 anni domiciliato ad Aprilia, ma residente a Nettuno. I casi totali dall’inizio della pandemia sono in tutto 52, compresi otto decessi e tredici guarigioni. Ventotto i cittadini attualmente in isolamento domiciliare”.

