Covid-19, fiumicinesi modello: tra Pasqua e Pasquetta solo 8 contravvenzioni

Fiumicino – “I numeri dei controlli effettuati durante il ponte di Pasqua dalla nostra Polizia Locale sono buoni“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Tra sabato e lunedì le donne e gli uomini guidati dalla comandante Lucia Franchini hanno effettuato 195 controlli – spiega Montino -. Solo in 8 casi è stata necessaria la contravvenzione“.

“Questo significa che tutte le altre persone avevano un giustificato motivo per circolare – sottolinea il sindaco – e che tutti gli altri sono rimasti a casa seguendo le prescrizioni per il contenimento del coronavirus. Si tratta, anche questa volta, di cifre parziali a cui vanno aggiunti i report delle altre forze dell’ordine”.

“In ogni caso, è una buona notizia che conferma quanto sostengo dall’inizio – prosegue Montino -: le cittadine e i cittadini di Fiumicino hanno capito l’importanza di rimanere a casa e che ognuno è chiamato a fare la propria parte in questa emergenza”.

“Voglio ringraziare la Polizia Locale per il grande lavoro di questi giorni – aggiunge il sindaco -, la Protezione Civile che ha gestito il drone, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il reparto mobile della Questura, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto per l’indispensabile contributo nel presidiare il territorio a salvaguardia della salute di tutti”.

“Purtroppo l’emergenza non è finita – conclude Montino – e dobbiamo continuare a restare in casa uscendo solo per necessità, anche se già si parla di fase due. Quello che i cittadini devono fare è continuare a rispettare le prescrizioni imposte dal Governo: è fondamentale non abbassare la guardia“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino