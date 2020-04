Da Formia a Porto San Giorgio, il carosello ai tempi del Coronavirus fa nascere un nuovo gemellaggio

Formia – Da Formia a Porto San Giorgio. Il carosello ai tempi del Coronavirus, ideato dall’assessore alla Cultura Carmina Trillino, è piaciuto talmente tanto che adesso vola anche fuori regione, facendo nascere un nuovo gemellaggio, un gemellaggio culturale che supera le barriere invisibili imposte dalla pandemia in corso.

Il Comune di Porto San Giorgio, infatti, nei giorni scorsi, si era messo in contatto con l’amministrazione formiana per avere informazioni sull’iniziativa di intrattenimento e per chiedere di poterla replicare nella propria città. Da qui la proposta dell’assessore Trillino: “Propongo alla città di Porto San Giorgio una sorta di gemellaggio culturale. Ieri è terminato il Carosello formiano e allora dal 15 di aprile condivideremo sulla nostra pagina fb, il Carosello degli amici sangiorgesi.

E quando tutto sarà finito, gli artisti potranno scambiarsi i luoghi di appartenenza. Perché – conclude l’Assessore – la cultura, che è cura e attenzione, non si ferma.”

(Il Faro on line)