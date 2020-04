Differenziata a Fondi, prorogata la sospensione del ritiro degli ingombranti

Fondi – Il Vicesindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato due ordinanze (n°29 e n°30) riguardanti la proroga della sospensione temporanea al pubblico sia del servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti da parte del Soggetto gestore De Vizia SpA, e il conferimento individuale presso le isole ecologiche di via Rezzola (loc. Tre Ponti) e via Covino, con effetto immediato e fino al 3 maggio 2020 incluso.

Entrambi i provvedimenti sono stati assunti in considerazione della perdurante fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché delle vigenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio, che impongono di limitare gli spostamenti alle sole finalità lavorative, all’acquisto di generi di prima necessità e ad urgenze indifferibili, e a tutela sia della cittadinanza che degli operatori del servizio, in ragione della prossimità fisica che si verifica nelle operazioni di ritiro degli ingombranti che in queste settimane, a scopo preventivo, deve essere ancora scongiurata.

(Il Faro on line)