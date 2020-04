Federica Pellegrini: “Non esiste solo il calcio”

“In un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport“.

Federica Pellegrini, ospite di “Tutti convocati” su Radio 24, chiede più attenzione. “La salute viene prima di tutto – aggiunge – ma se si ricomincia ad aprire, riapriamo almeno lo sport per i professionisti, per noi cambia tanto quando siamo fermi il pomeriggio del sabato e domenica e quando lo siamo per un mese e mezzo“.

(fonte@ansa)