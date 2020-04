Latina – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi 14 aprile 2020: un’automobile è andata fuori strada al km 51 della Pontina, all’altezza di Campoverde (Aprilia).

Si tratta di un uomo di 82 anni che intorno alle 15:30 è volato fuori dalla strada con la sua macchina, andando a finire nella campagna circostante. Il conducente, in pericolo di vita, è stato elitrasportato d’urgenza al San Camillo di Roma in codice rosso. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

