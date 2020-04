Fiumicino – “Questa mattina ho depositato tre mazzi di fiori nei nostri cimiteri”. Lo dichiara l’assessora ai Cimiteri Anna Maria Anselmi.

“In questi giorni, specialmente sotto Pasqua – prosegue Anselmi -, in molti ci hanno chiesto di riaprirli per poter portare dei fiori ai propri cari”.

“Purtroppo questo non è possibile, a causa della situazione dettata dalla pandemia in corso – sottolinea l’assessora -, ma capisco l’esigenza di tanti, a maggior ragione in occasione di feste come la Pasqua, di rendere omaggio alle persone scomparse”.

“Per questo, in veste istituzionale, ho voluto farlo io, a nome di tutte e tutti – conclude Anselmi – portando simbolicamente dei fiori a tutte le persone che riposano nei nostri cimiteri”.