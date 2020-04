Il Sindaco di Minturno: “Da maggio proveremo a tornare alla normalità, tenendo sempre alta la guardia”

Minturno – Minturno si prepara ad affrontare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Gerardo Stefanelli che ha fatto sapere: “Da maggio proveremo a tornare alla “normalità”, ma tenendo sempre alta la guardia contro il nostro nemico invisibile.”

Una “normalità” nuova, diversa, a cui tutti dovremmo abituarci, con cui tutti dovremmo fare i conti, prima o poi. Tant’è che il sindaco Stefanelli, nella programmazione delle azioni per la seconda fase dell’emergenza, si sta concentrando su quella che sarà, in primis, la nuova “vita” all’interno del Municipio stesso.

“Il responsabile del dipartimento sicurezza del lavoro è stato incaricato di predisporre un vademecum per il ritorno in servizio dei dipendenti. Acquisteremo, infatti, mascherine, termoscanner e vetri divisori, in modo che l’accesso al pubblico possa avvenire in sicurezza.

Nel frattempo, abbiamo prolungato le disposizioni per lo smart working fino al 30 aprile, prevedendo anche l’acquisto di altri 10 computer per chi, in questo momento, sta lavorando da casa.”

E per il distanziamento sociale? Stefanelli fa sapere che si stanno occupando anche di questa novità “ingombrante” che è entrate nelle nostre vite, insieme al Coronavirus. “Ovviamente – ha concluso il Sindaco – bisognerà evitare assembramenti all’interno della stessa stanza. Per questo, stiamo già provvedendo a una modifica della dislocazione fisica dei dipendenti, come anche saranno rivisti gli orari di lavoro degli stessi, affinché tutto possa avvenire in sicurezza. Non abbasseremo la guardia.”

(Il Faro on line)