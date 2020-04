Ladispoli, il M5S: “I buoni spesa devono essere distribuiti equamente”

Ladispoli – “In questo momento – si legge in una nota diffusa da Antonio Pizzuti Piccoli, capogruppo consiliare del M5S a Ladispoli -, sento il bisogno di ricordare l’art. 3 della Costituzione Italiana: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’.

“Vorrei – continua Pizzuti Piccoli – che questo fosse chiaro nella testa della giunta leghista al governo di Ladispoli, che si appresta a distribuire i buoni spesa del Governo Conte. In questi giorni è quanto mai necessario vigilare affinché tutto si svolga regolarmente e non ci sia distinguo tra difficoltà e difficoltà. Nessuno deve rimanere indietro”, conclude.

