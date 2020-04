Lega Fiumicino: “Subito i chiarimenti sulle modalità per accedere ai fondi regionali di sostegno all’affitto”

Fiumicino – “Lo stanziamento di fondi da parte della Regione Lazio destinati ai Comuni per il sostegno all’affitto rivolto alle persone e alle attività commerciali in difficoltà riveste in questo periodo un’importanza fondamentale”. Lo affermano i consiglieri del gruppo Lega Lazio con Salvini, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio.

Per questo non possiamo permetterci errori: né ritardi, né poca chiarezza, né imprecisioni. Sappiamo che la Regione Lazio tramite l’approvazione di una delibera ha stanziato 43 milioni di euro, così come sappiamo che sono state delegate le Amministrazioni Comunali a ricevere dagli inquilini, con regolare contratto di locazione, le domande per accedere ai fondi unitamente alla documentazione richiesta”.

E’ dunque dal Comune che devono arrivare indicazioni precise, passo fondamentale per arrivare a beneficiare effettivamente dell’iniziativa. Anche perché le Amministrazioni, raccolta la documentazione, dovranno provvedere a stilare una graduatoria entro 45 giorni. Insomma, tempi stretti, dove non è possibile né perdere tempo né sbagliare la domanda.

Bene la convocazione che Armando Fortini, presidente della commissione Politiche sociali, ha fatto della commissione stessa. Un passo importante, che va nella direzione dell’interrogazione che proprio oggi abbiamo formalizzato per conoscere quali attività sono state poste in essere per permettere ai cittadini, aventi diritto, di poter presentare regolare richiesta di accesso ai fondi.

Speriamo però che la convocazione della commissione sia un reale cambio di marcia rispetto alla disastrosa gestione fatta fino ad oggi dell’emergenza Covid, tra omissioni, sorprese, ritardi e mancato dialogo.