Morte Franco Lauro, il ricordo del mondo dello sport

Roma – E’ accaduto oggi pomeriggio e ha inondato di tristezza il mondo dello sport. Se n’è andato Franco Lauro, probabilmente per un infarto (leggi qui). Giornalista sportivo di Raisport e famosa voce di tanti eventi sportivi, tra cui numerosi di calcio e di basket.

Tanti sono i colleghi che lo stanno ricordando in queste ore sui social. Anche il Presidente del Coni ha voluto dedicare un pensiero “a una persona educata”. Così ha definito il giornalista scomparso. Con lui anche il ministro Spadafora ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

“Sono profondamente dispiaciuto per l’improvvisa scomparsa di Franco Lauro. 58 anni, molti dei quali passati in Rai. Giornalista sportivo tra i più preparati, mi ha molto colpito la sua attenzione allo Sport di base. Perché come lui stesso ha affermato solo una settimana fa: il calcio – afferma il ministro dello sport – è il romanzo popolare più amato dagli italiani. Tutelare la base del calcio è importante, significa tutelare tutto. Non si può pensare solo al vertice e alla Serie A. Se noi facciamo morire il calcio dilettantistico, la Serie C, il calcio femminile, noi facciamo un danno a tutto il movimento”. (Ansa)

Giovanni Malagò, presidente del Coni

“Gentile, educato, elegante nel descrivere gli eventi, mai sopra le righe. Questo ricorderò di Franco Lauro un ottimo giornalista che ha saputo valorizzare al meglio ogni suo intervento prima con il basket, poi con il calcio, senza dimenticare i suoi numerosi interventi nelle diverse edizioni olimpiche a cui ha preso parte distinguendosi per professionalità e rigore. Voglio esprimere le mie sincere condoglianze anche a nome dello Sport italiano per la sua prematura scomparsa. Ci mancherai Franco”. (Ansa)

La Lega Serie B

“ll presidente della Lega B Mauro Balata e il direttore generale Stefano Pedrelli, lo staff, i club si stringono attorno alla famiglia di Franco Lauro, voce e figura di riferimento nel mondo del giornalismo sportivo che ci ha lasciato oggi prematuramente. La Lega Serie B ricorda con grande affetto un giornalista, scomparso all’eta’ di 58 anni, che con competenza, garbo e stile ha accompagnato ogni giorno, dal 1984, milioni di italiani dai canali della Rai.

Ciao Caro Franco, con te se ne va un pezzo di storia del giornalismo e della tv. “La Voce” non ci accompagnera’ piu’. Riposa in pace amico mio carissimo”, ha scritto sul suo profilo twitter il numero 1 della Lega Serie B, Mauro Balata”. (Ansa)

Riccardo Cucchi, giornalista sportivo

“Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l’è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro”. (Twitter)

Cagliari Calcio

“Il Cagliari Calcio partecipa al dolore per la scomparsa di Franco Lauro e si stringe con affetto ai familiari e a tutta la redazione di RaiSport”. (Twitter)

Lega Serie A

“Ci ha lasciato Franco Lauro, stimato giornalista sportivo scomparso prematuramente. Il pensiero di Lega Serie A va alla sua famiglia e alla redazione di RaiSport”. (Twitter)

Lega Nazionale Dilettanti

“Addio a un grande giornalista e un caro amico del calcio dilettantistico italiano”. (Twitter)

Massimo Caputi, giornalista sportivo

“Ho appena saputo della scomparsa di Franco #Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l’inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip”. (Twitter)

Roberto Renga, giornalista sportivo

“Se n’è andato Franco Lauro, giornalista di Rai Sport, sempre sorridente, gentile. Cominciò a Radio Incontro, proprio con me. Faceva a quei tempi lo speaker del basket e lo chiamavano “la voce”. Poi una bella carriera. Ciao, amico mio”. (Twitter)

Gianluca Montebelli, ufficio stampa Roma Ostia

“Riposa in pace amico. Ciao Franco”. (Facebook)

Ilario Di Giovanbattista, giornalista sportivo e direttore Radio Radio

“Sul finire del collegamento con RadioRadio una notizia che mi ha sconvolto, è morto Franco Lauro. Un amico, giornalista e volto della RAI. Aveva 59 anni. Un uomo perbene, elegante nei modi, preparato, serio, sempre sorridente. Ciao Franco non ho parole, non ci credo R.I.P”. (Facebook)

