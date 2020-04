Previsioni Meteo Italia

Situazione: Nel corso delle prossime ore l’anticiclone delle Azzorre muoverà verso le Isole Britanniche raccordandosi più a sud con l’anticiclone sub tropicale di stanza tra il mediterraneo e l’Europa centrale. Ciò andrà a costituire una grande struttura di alta pressione con due depressioni che la fiancheggeranno, una fredda sulla Scandinavia che punterà verso sudest e una più mite sulla Penisola Iberica che punterà verso est. L’Italia si troverà nel mezzo di queste due azioni con le correnti umide della depressione iberica che la raggiungeranno da ovest e l’aria più fredda scandinava che si avvicinerà da nord. Il tempo è destinato dunque ad imbronciarsi già dalla giornata odierna, inizialmente per nubi medio alte poi per l’arrivo di qualche prima debole pioggia ma sarà nella giornata di martedì che il fronte freddo scandinavo porterà un peggioramento più marcato che si accompagnerà anche a venti forti e un brusco calo delle temperature. Qui l’evoluzione successiva. Vediamo le previsioni:

Meteo martedì: Nord, fugace passaggio di qualche piovasco al mattino tra Friuli basso Veneto ed Emilia Romagna in attenuazione per il pomeriggio, sereno o poco nuvoloso per il pomeriggio. Centro, instabile con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, più frequenti e localmente moderati sul versante adriatico. Migliora dal pomeriggio a partire da Sardegna e Toscana. In serata anche su Lazio, Umbria e Marche. Sud, instabilità in aumento su Molise, Puglia, Campania e Basilicata con piogge e locali rovesci. In serata qualche piovasco anche sulla Calabria settentrionale. Maggiori aperture in Sicilia. Temperature in brusco calo sul versante Adriatico, in contenuta diminuzione altrove. Venti forti settentrionali con mari fino a molto mossi.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

MARTEDI’: Nottetempo un fronte nuvoloso associato a locali deboli piogge transita dalla bassa Toscana verso Umbria e Lazio, dove su quest’ultima regione determinerà residui fenomeni entro la prima parte del pomeriggio, in particolare sui settori meridionali dove si potranno verificare anche rovesci. Temperature in diminuzione rispetto alla scorsa giornata, specie dalla sera-notte. Venti da Sud sino al primo pomeriggio, in prevalenza deboli; tenderanno a ruotare da Nordest fino a divenire moderati dalla sera; forti raffiche su coste e mari toscani. Mare mosso al largo.

Commento del Previsore Lazio

Da Pasquetta l’anticiclone tenderà temporaneamente ad indebolirsi, causando un progressivo aumento della nuvolosità e anche la possibilità di qualche pioggia tra la sera e la mattinata di martedì, inizialmente in Toscana e poi successivamente anche tra alta Umbria e basso Lazio, qui specie tra la mattina e il primo pomeriggio martedì, con fenomeni anche a carattere di rovescio e un po’ di neve in Appennino a quote di alta montagna; la rotazione dei venti da Nordest favorirà anche un moderato calo delle temperature da martedì sera e mercoledì, poi nuovo rinforzo dell’anticiclone con graduale e generale rialzo termico a tutte le quote ma con accentuata escursione termica tra l’alba e il pomeriggio. Venerdì possibili nubi basse tra Toscana e coste laziali, più soleggiato e mite sulle pianure interne e in Umbria.