Pomezia – Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria a Pomezia e Torvaianica. Approfittando della chiusura al pubblico di aree verdi, giardini e spiagge, l’Amministrazione comunale sta portando avanti una serie di interventi di recupero dei giardini pubblici urbani per renderli maggiormente vivibili e restituirli alla piena fruizione dei cittadini.

Oltre alla pulizia delle aree verdi, si sta procedendo con la messa a dimora delle circa 4mila piantine in piena fioritura che il vivaio Cellilli Piante ha donato al comune. Sul litorale di Torvaianica, invece, prosegue la pulizia dell’arenile e dei passaggi a mare, iniziativa che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale per il decoro delle spiagge anche al di fuori del periodo estivo.

“Stiamo intensificando le attività di manutenzione urbana – ha spiegato l’Assessore Giovanni Mattias – attraverso una particolare attenzione alla rimozione di rifiuti e detriti urbani accumulati abusivamente negli anni nei passi a mare di Torvaianica, tutelando nel frattempo l’ecosistema dunale”.

“Pomezia non si ferma – ha ribadito il Sindaco Adriano Zuccalà – Nonostante le difficoltà dovute alla fase emergenziale e alla carenza di personale, cerchiamo di sfruttare queste giornate per ottimizzare gli interventi di restyling cittadino in vista della stagione estiva. Con queste iniziative vogliamo valorizzare l’immagine di Pomezia e Torvaianica agli occhi dei cittadini e dei tanti turisti che siamo certi torneranno sul nostro litorale. Ringraziamo nuovamente il vivaio Cellilli Piante, che ci ha supportato nel rendere le rotatorie cittadine piene di vita e colore, e tutti i lavoratori che stanno prestando il proprio servizio in questo periodo”.

