Atletico Terme Fiuggi, Falasca: “Grande gruppo, ci facciamo forza l’un l’altro”

Fiuggi – Gianmarco Falasca è arrivato in corsa all’Atletico Terme Fiuggi. Da dicembre però il centrocampista è diventato sin da subito una delle pedine fondamentali nello scacchiere tattico di mister Incocciati.

“Quando sono arrivato eravamo in una situazione di classifica un po’ complicata – rivela Falasca – poi però abbiamo avuto un periodo invernale incredibile, in cui non abbiamo mai perso per due mesi. Nonostante una lieve flessione nell’ultimo periodo, avevamo una buona posizione di classifica da consolidare nelle giornate che restavano. Poi però si è fermato tutto”.

Uno stop seguito dalla quarantena che Falasca sta affrontando così: “Trascorro le mie giornate come tutti immagino, stando a casa e passando il tempo in famiglia. Cerco di allenarmi quasi ogni giorno, con i compagni ci sentiamo spesso e ci facciamo forza l’un l’altro. Qui ho trovato un gruppo fantastico che lavora sodo e in cui mi sono ambientato subito. Vogliamo farci trovare pronti quando ripartirà tutto”.

L’ultima battuta Falasca la dedica ai tifosi e ai più piccoli: “Voglio mandare un grande saluto ai tifosi del Fiuggi, spero che abbiano modo di passare tempo con le loro famiglie e di fare tutte quelle cose che magari prima si davano per scontate. Ai più piccoli invece va il mio augurio di poter tornare presto ad uscire di casa per poter giocare a calcio, il gioco più bello del mondo”.

(foto@Falasca)