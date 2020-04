Controlli sul litorale pontino a Pasqua e Pasquetta, la Guardia Costiera eleva “solo” una multa

Latina e provincia – Nonostante il bel tempo, quello di Pasqua e Pasquetta ai tempi del Coronavirus, a detta della Guardia costiera, è stato un weekend abbastanza tranquillo.

La vigilanza ha riguardato via mare e via terra, gli ambiti portuali ed il litorale di giurisdizione da Nord a Sud della Provincia di Latina, isole pontine incluse, ovvero il territorio di San Felice Circeo, Sabaudia, Marina di Latina, Terracina, Gaeta, Formia, Minturno-Scauri, Ponza e Ventotene, con pattuglie dinamiche a terra e mezzi navali in mare in caso di necessità o segnalazioni.

I militari della Guardia Costiera, nel corso della loro attività, hanno riscontrato una situazione sostanzialmente positiva, in termini di prevenzione sanitaria, avendo registrato sulle spiagge principali del litorale l’assenza di persone, nonostante il clima favorevole.

Anche in mare, nessuna imbarcazione “non autorizzata” è stata segnalata. Regolari inoltre le corse dei traghetti di linea per le isole pontine, da Formia a Ponza e Ventotene e ritorno, con pochissimi passeggeri a bordo per spostamenti dovuti a motivi di lavoro (nel complesso, si sono registrati solo 25 passeggeri nelle due giornate di Pasqua e “Pasquetta”, tra arrivi e partenze).

A fronte dei numerosi controlli, una sola sanzione è stata elevata: i militari hanno infatti sanzionato il conducente di un’autovettura che, in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute si stava dirigendo in un comune diverso da quello di residenza (da Pontinia a Terracina). Da 533 euro la sanzione comminata all’improvvido automobilista.

Non è mancato chi, anche in questo periodo di divieti e l’obbligo di restare a casa, ha cercato di trarne profitto. I militari della Guardia Costiera infatti, nel corso dei controlli hanno rinvenuto un’attrezzatura da pesca del tipo “bilancia”, posizionata abusivamente lungo le sponde del canale Mascarello a Marina di Latina, provvedendo al conseguente sequestro del dispositivo.

