Coronavirus. Corrotti (Lega): “Da D’Amato solo promesse sui test”

Regione Lazio – “Sono ormai settimane che l’Assessore alla sanità D’Amato promette test sierologici sulla popolazione e solo adesso scopriamo che prima del mese di maggio tutto ciò non sarà possibile. Intanto, però, nelle regioni del nord si va avanti: la Lombardia farà 21mila tamponi al giorno dalla prossima settimana e il Veneto ne ha già fatti oltre 150mila.

Nella Regione Lazio, invece, D’Amato si vanta dei circa 70mila test già effettuati ma vista l’eccellenza dello Spallanzani forse era più semplice che fosse proprio l’istituto a sviluppare e validare un test come accade già in Lombardia col San Matteo di Pavia. E’ assurdo che, ad oggi, mentre aspettano le decisioni di Zingaretti e D’Amato i cittadini laziali per sapere il proprio stato di salute debbano pagare di tasca propria e rivolgersi a laboratori privati.

Di questo passo sarà impossibile, il prossimo 4 maggio, ripartire senza una significativa indagine epidemiologica sulla popolazione e, soprattutto, senza mettere prima in sicurezza tutto il personale sanitario.” – Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente Commissione protezione civile.

