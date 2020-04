Coronavirus: nel mondo oltre 2 milioni di contagi, negli Usa 2375 morti in 24 ore

Washington – Più di due milioni le persone contagiate dal Covid-19 nel mondo. Questo secondo i dati di worldometer (Dadax), sito che tiene il conto dei nuovi casi di coronavirus nel mondo e che parla di 2.000.943 contagi a livello globale. Il 4% sarebbe in gravi condizioni di salute. La stessa fonte parla di 126.781 morti a causa del coronavirus e di 484.979 persone guarite.

Gli Stati Uniti registrano in sole 24 ore 2375 morti per il coronavirus, con oltre 26mila vittime in totale dell’epidemia. Secondo gli ultimi dati della mappa della John Hopkins University i morti per coronavirus sono 26.056, mentre i casi confermati 609.442, numeri che confermano gli Stati Uniti come il Paese con il maggior numero di contagiati e di vittime. Lo stato più colpito è quello di New York, con 10.834 decessi, secondo quanto ha reso noto ieri il governatore Andrew Cuomo. (fonte Adnkronos)