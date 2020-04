Covid-19 a Fiumicino, aiuti ad aziende e professionisti: tutto quello che c’è da sapere

Fiumicino – “È attivo da oggi sul sito del Comune di Fiumicino, alla sezione ‘Speciale Coronavirus’, uno spazio interamente dedicato alle piccole e medie imprese e ai professionisti del territorio“. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Flavia Calciolari.

“Data l’emergenza economica in corso, derivata dalla pandemia del coronavirus – prosegue Calciolari – sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese e ai professionisti, sia da parte del Governo centrale che dalla Regione Lazio“.

Clicca qui per leggere gli aiuti alle imprese e ai professionisti

“Si tratta di iniziative che puntano a supportare il mondo imprenditoriale del Paese in un momento di fermo che provoca cali drastici di fatturati se non l’azzeramento totale – spiega l’assessora -. Come Comune abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri canali istituzionali per veicolare le informazioni necessarie a chi volesse presentare richieste di finanziamenti”.

“Anche a grazie agli stimoli della commissione Attività Produttive – aggiunge il presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi – è stata allestita sul sito del Comune una sezione informativa dove imprenditori del territorio e professionisti possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno”.

“Speriamo, in questo modo – conclude l’assessora – di poter essere a nostra volta di aiuto al tessuto produttivo della città, fortemente provato da questa situazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino