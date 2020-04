Cvid-19, la Lega Fiumicino: “Nella Fase 2 valutare l’ipotesi di riapertura dei cimiteri”

Fiumicino – “L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus per fortuna sembra iniziare la sua discesa. I dati confortanti del Lazio fanno ben sperare e l’inizio della Fase 2, ovvero la riapertura graduale delle attività, ha iniziato il suo percorso. Ecco perché chiediamo che, con tutte le dovute cautele del caso, possa essere presa in considerazione anche la riapertura dei cimiteri“.

E’ quanto dichiarano Giuseppe Picciano (coordinatore Lega Salvini-Fiumicino), Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (consiglieri comunali Lega Salvini-Fiumicino), che aggiungono: “È ormai più di un mese che i luoghi dove riposano i nostri cari sono interdetti. La decisione di chiuderli al pubblico nel picco dell’emergenza Coronavirus è stata sacrosanta. Ora però dopo tante settimane di ‘quarantena’, distanti da chi vogliamo bene, poter almeno portare un fiore sulla tomba di un nostro caro potrebbe essere di conforto a tutti noi.

Sappiamo che non si tratta di un capriccio del sindaco ma l’auspicio è che l’amministrazione possa farsi portavoce nei confronti di tutti gli enti preposti per procedere alla riapertura al pubblico di questi luoghi santi. Naturalmente siamo disposti a discutere di tutte le possibili soluzioni: dagli ingressi scaglionati a qualsiasi ipotesi sia idonea a poter mettere in atto questa opzione. Fino anche all’uso dei nuovi agenti stagionali della polizia locale che non essendo idonei a svolgere controlli potrebbero invece fare un servizio d’ordine all’entrata dei cimiteri”.

