Due nuovi casi di coronavirus a Pomezia: sale a 50 il numero dei contagi

Pomezia – “Sono 50 ad oggi i casi positivi al Covid-19 a Pomezia. I due nuovi concittadini comunicati dalla Asl sono entrambi presso strutture ospedaliere, uno legato a un nucleo familiare già contagiato e l’altro legato al cluster di Rocca di Papa. Rimangono 17 le persone in isolamento domiciliare e 29 quelle in isolamento domiciliare precauzionale (non positive), tutte in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti)”. Lo comunica il Comune di Pomezia attraverso una nota stampa.

“Dobbiamo mantenere alta l’attenzione – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – I nuovi casi di questi giorni, seppure tutti collegati tra loro, confermano che l’emergenza non è finita. È importante continuare a rimanere in casa e rispettare le direttive in vigore”.

