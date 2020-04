Ipotesi Centro Covid ad Anzio, il Sindaco: “La Regione ci dia garanzie di sicurezza”

Anzio – “Fermo restando che stiamo parlando di persone malate, alle quali estendiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà, chiediamo alla Regione Lazio ed al Presidente Zingaretti conferme ufficiali rispetto alla possibile apertura di un Centro Covid, presso la Casa di Cura Villa dei Pini, dedicato ai pazienti positivi delle Residenze per Anziani del Lazio”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla partecipazione, della Casa di Cura Villa dei Pini, al bando regionale pubblico per l’allestimento di nuovi posti letto Covid-19, dedicati ai pazienti positivi nelle Rsa del Lazio.

“In caso affermativo – continua il primo cittadino -, a tutela della salute della cittadinanza, dei dipendenti della casa di cura, dei pazienti che ospita e delle persone che, tutti i giorni, si recano presso la struttura per accertamenti, analisi varie ed attività di riabilitazione, chiediamo di conoscere l’eventuale piano per il trasferimento dei pazienti, le garanzie di sicurezza ed i vari protocolli che saranno attuati. Infine, rispetto ad un fatto di tale portata per il nostro territorio ed alle gravi problematiche di contagio che si stanno verificando in strutture simili di altre Regioni, sarebbe opportuno mettere a conoscenza l’Amministrazione Comunale e la Città che, con mille sacrifici, sta superando il nemico invisibile che si è insinuato nelle nostre vite”.

