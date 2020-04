M5S Tarquinia: “Grazie agli 8 comuni del viterbese che hanno vinto al Tar contro l’ingresso in Talete”

Tarquinia – “Dobbiamo essere grati a quegli otto comuni del viterbese che sono stati capaci di opporsi a Talete e a resistere a chi voleva costringerli ad entrarci, perché alla fine hanno avuto ragione. Dire no e continuare a dire di no sembrava una fatica di Sisifo e invece ce l’hanno fatta e il Tar ha dato loro ragione, decretando che era illegittimo il loro commissariamento finalizzato all’ingresso in Talete”.

Così in una nota il M5S Tarquinia che prosegue: “La loro vittoria piace a quelli che si sono battuti da sempre, senza un attimo di esitazione per mantenere l’acqua e la sua gestione pubblica.

Il M5S di Tarquinia partecipa a questa vittoria con soddisfazione, perché ci siamo fortemente opposti alla cessione del servizio idrico a Talete nel 2016, e siamo stati gli unici ad averlo fatto, contro chi ci diceva che “non si poteva non entrare” e nel silenzio delle altre forze politiche.

Perché per la buona qualità della vita dei cittadini, l’acqua non deve essere materia prima per i guadagni di multinazionali specializzate a lucrare sui beni comuni, spalleggiate da politici che hanno perso il senso della loro missione al servizio della collettività.

La notizia non piacerà certo ai partiti e agli amministratori che hanno fortemente voluto l’ingresso in Talete, sostenendo con molta ipocrisia che fosse ineluttabile, nascondendo così ben altri interessi. Il Pd ha avuto molta simpatia per alcune delle multinazionali avide di acqua pubblica da privatizzare e speriamo che i personaggi responsabili del catastrofico ingresso in Talete di Tarquinia tacciano, e tacciano anche quelli che li hanno sostenuti, anche se fossero convinti di essersi fatti una nuova verginità in altre formazioni politiche.

Adesso avanti tutta per riprenderci la nostra acqua, ancora non è troppo tardi. Ci faremo un grande regalo come cittadini di Tarquinia”.

Silvia Blasi: “Una sonora sconfitta per la politica portata avanti da Zingaretti sulla gestione dell’acqua”

“La sentenza del Tar rappresenta una sonora sconfitta per la politica portata avanti da Zingaretti sulla gestione dell’acqua in quanto ha, di fatto, annullato le delibere di commissariamento per 8 comuni della provincia di Viterbo contestandone tempistiche e metodo”.

Così Silvia Blasi consigliere regionale de Movimento 5 stelle che continua:”È passato oltre un anno da quando ho presentato una interrogazione a Zingaretti chiedendo di chiarire le intenzioni della Regione circa l’applicazione della L.R. 5/2014, l’operatività del tavolo tecnico istituzionale previsto dalla DGR 218/2018 sul nuovo processo di governance del S.I.I. e la qualità delle acque contaminate da arsenico.

Ed era quasi un anno fa quando la Giunta Zingaretti ha approvato le delibere di commissariamento palesando nuovamente la contrarietà politica all’applicazione della L.R. 5/2014 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”.