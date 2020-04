Ncc Fiumicino, l’Anaf scrive al sindaco Montino

Fiumicino – “L’Anaf Associazione Noleggiatori Con Conducenti Fiumicino che operano con Autorizzazioni rilasciate dalla Città di Fiumicino, in data 9 Aprile 2020 ha fatto pervenire una nota al sindaco di Fiumicino On. Esterino Montino che contiene delle precise richieste per il settore” – lo comunica in una nota Federico Stazi, presidente dell’Anaf.

Di seguito l’elenco delle richieste presentate al Sindaco:

Obbligo di divisori tra autista e passeggeri per gli operatori Ncc di Fiumicino e della Provincia di Roma che operano sul Territorio di Fiumicino e presso l’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci come previsto da Dpcm N18 del 17 Marzo 2020 art 93 appena uscirà il Decreto Ministeriale entro il 30 Giugno 2020;

Fornitura di Kit di dispositivi di protezione attraverso la rete di Farmacie Comunali a prezzi calmierati per autisti e passeggeri quali mascherine, guanti in lattice e disinfettanti;

Controllo da parte della Polizia Locale sul rispetto dell’Ordinanza Regione Lazio N Z0007 del 7 Marzo 2020 su distanze numero dei passeggeri a bordo e igienizzazione del veicolo, a tal fine convenzione con operatori locali che garantiscano uso di prodotti idonei e certifichino igienizzazione abitacolo settimanalmente;

limitazione degli accessi in maniera permanete al territorio del Comune di Fiumicino e dello Ztl dell’Aeroporto Leonardo Da vinci ai soli veicoli Ncc provenienti dalla Provincia di Roma eventualmente sottoponendosi mensilmente al test Covid-19 fino a cessato allarme, naturalmente garantendo l’accesso agli operatori provenienti dagli altri Comuni previo preventiva richiesta e certificazione test.

“Siamo certi – conclude Stazi – di una rapida presa di posizione del sindaco Montino convinti della sua esperienza e responsabilità che ha sempre dimostrato nel salvaguardare a livello sanitario, lavoratori del settore Tpnl, cittadini e i tanti passeggeri che per turismo e business transitano o soggiornano nel nostro territorio”.