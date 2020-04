Nuovo caso di Coronavirus a Gaeta, i positivi salgono a 7

Gaeta – Nuovo caso di Coronavirus a Gaeta. A farlo sapere, in via ufficiale, è stato il sindaco Cosmo Mitrano in una conferenza stampa che si è tenuta nell’aula consiliare del Municipio di Piazza XIX Maggio.

Secondo quanto riferito dal sindaco, il paziente si trovava ricoverato dallo scorso gennaio presso un presidio ospedaliero sito fuori provincia per altre patologie. Un nuovo caso che fa salire a quota 7 i casi positivi al Coronavirus registrati in città.

Il sindaco Mitrano però rassicura: “Come per gli altri casi, anche questo non ha un link epidemiologico riconducibile direttamente a Gaeta. Il paziente non mette piede in città da qualche mese. Fortunatamente, le sue condizioni sono buone, non è intubato, né in pericolo di vita. Ora è stato trasferito presso un ospedale di Roma, dove affronterà un periodo di riabilitazione e continuerà la terapia per superare il Coronavirus. Per quanto riguarda la struttura dove si trovava ricoverato in precedenza, invece, è stata messa in quarantena, considerato l’alto numero di pazienti risultati positivi.”

A gonfie vele la raccolta fondi per il “Di Liegro”

Gaeta intanto continua a prepararsi per il post-emergenza Coronavirus, portando avanti la raccolta fondi per la costruzione di un centro di diagnostica specialistica all’interno dell’ospedale “Monsignor Di Liegro” (leggi qui). Una raccolta fondi che procede a gonfie vele a detta del Primo cittadino e che ha già incontrato il favore di Fabio Ricci, direttore clinico della Breast Unit di Latina.

“Il centro – ha concluso Mitrano – sarà dotato di macchinari di ultima generazione e sarà a servizio della comunità del Golfo. Un cammino questo che vede al nostro fianco già tantissime persone pronte a sostenere l’iniziativa. D’altra parte, se vuoi arrivare primo, corri da solo; ma se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.”

(Il Faro on line)