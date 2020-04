I balneari possono entrare nei loro impianti: arriva l’ok della Regione Lazio

Roma – Emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza che consente esclusivamente ai balneari ed al loro personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), aree in concessione e pertinenze compresi.

Stabilimenti, chioschi e campeggi restano comunque chiusi al pubblico. Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti a tutela degli operatori.

Califano: “Una splendida notizia”

L’ordinanza, firmata dal Presidente Zingaretti, che consente al personale di poter accedere negli stabilimenti e nei chioschi in concessione per interventi di manutenzione, pulizia e sanificazione è una splendida notizia che accoglie l’appello lanciato da tutto il comparto balneare laziale. Un provvedimento importante che va ad aggiungersi a un altro: i 6 milioni di euro destinati ai Comuni del litorale della Provincia di Roma, appena stanziati, contro l’erosione marittima. Un segnale che la Regione Lazio sta facendo davvero di tutto per far ripartire l’economia del nostro territorio in vista della fase 2.

LA SITUAZIONE DI ROMA

Va sottolineato che appena ieri la sindaca Virginia Raggi ha ribadito il divieto d’accesso incondizionato su tutte le spiagge del litorale romano. Dovrà accettare, adesso, l’autorità della Regione Lazio? A rigor di legge sì, considerato che quella del demanio marittimo è una competenza delegata dalla Regione stessa alle amministrazioni comunali. Staremo a vedere se si accenderà un braccio di ferro o se l’amministrazione romana capitolerà. Sarà interessante vedere se, analogamente, si faranno i lavori di manutenzione e preparazione alla stagione balneare anche nelle spiagge libere comunali.