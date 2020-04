Allarme del Circolo Pd Ama: “Aumentano i rovistatori, così la pandemia non si ferma”

Roma – C’è un fenomeno che, in tempo di pandemia, assume un ruolo pericoloso per una società che cerca di passare alla fase 2 di riapertura delle attività. Si chiama “rovistatori di cassonetti” ed è una bomba ambientale e sanitaria pronta a esplodere quando si tornerà a vivere una “quasi” normalità.

I rovistatori di cassonetti sono gli emarginati solitamente stranieri senza fissa dimora e disoccupati che sopravvivono affacciandosi nei bidoni della spazzatura per recuperare oggetti da riusare per sé o da rivendere in mercatini improvvisati sui marciapiedi. Il fenomeno, esistente da anni a Roma e nella sua periferia, assume un aspetto ancora più preoccupante in questi giorni non solo per dimensione (sarebbero aumentati come numero in diretta proporzione ai problemi di profonda emarginazione) ma anche per significato. Gli oggetti recuperati nei cassonetti sono potenziali veicoli di diffusione del coronavirus. E questo, nel momento in cui si parla di ritorno graduale alla normalità, è un “lusso” che non ci si può più permettere.

“Siamo di fronte a un fenomeno che ha gravi risvolti – segnala Flavio Vocaturo, coordinatore del Circolo Ama Pd – Nel comportamento dei rovistatori si riscontrano inquinamento ambientale, furto e, di questi tempi, rischio contagio e trasmissione virus, considerato che i rifiuti vengono venduti ai mercatini abusivi e finiscono nelle case. Il fenomeno è in notevole aumento. Vorremmo sapere che piano ha il Campidoglio per contrastarlo. A oggi nulla è stato fatto per limitare il degrado prodotto da queste persone”.