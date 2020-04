Anzio, Palozzi: “Un centro Covid nella clinica Villa dei Pini? La Regione ci dica la verità”

Anzio – “Apprendiamo da notizie stampa che la Regione Lazio avrebbe intenzione di attivare un centro Covid all’interno della clinica Villa dei Pini, ad Anzio. Siamo totalmente consapevoli dell’emergenza sanitaria in atto, ma siamo dell’opinione che la Regione Lazio non debba procedere con scelte calate dall’alto, senza confronto e condivisione con territori e comunità”, si legge in una diffusa dal consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo, Adriano Palozzi.

“I cittadini di Anzio – spiega Palozzi – sono preoccupati ed è dovere del presidente Zingaretti e dell’assessore D’Amato chiarire la situazione prima di prendere qualsiasi decisione ufficiale. E’ necessario procedere con cautela con il fine fondamentale di garantire la sicurezza della collettività e la salute dei pazienti”​, conclude.

