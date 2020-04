L’estate è in arrivo e per riuscire a godersela al meglio è consigliabile non farsi trovare impreparati. Spesso si è infatti portati a vivere i mesi d’attesa con scarsa attenzione, correndo quotidianamente dei rischi in situazioni che sono apparentemente innocue. Qualche esempio? Una gita fuori porta, una normale passeggiata durante un giorno di sole, ma anche la frequentazione di luoghi pubblici come piscine, palestre e saune può arrecare danni alla nostra salute. Come proteggersi da eventuali pericoli? Ecco 3 utili consigli per evitare i problemi più diffusi.

Come proteggersi dalle scottature?

Tutti conosciamo il pericolo delle scottature estive ma le giornate calde cominciano sin dalla stagione primaverile e, senza le dovute precauzioni, possono diventare un rischio per la salute della nostra pelle. Sebbene l’azione del sole non sia ancora forte come in estate, è necessario proteggersi sempre con lozioni e creme adeguate dotate di filtro per i raggi UV. Bisogna inoltre fare particolare attenzione al proprio fototipo, non puntando all’abbronzatura veloce ma a una sana e graduale, nel rispetto della propria pelle. Solo così sarà possibile evitare di danneggiare gravemente l’epidermide con scottature, ustioni, eritemi solari e melanomi. La scelta di protezioni solari è estesa. Per i bambini e per i fototipi molto chiari (biondi, rossi e occhi chiari) suggeriamo un solare da IP (indice di protezione) superiore a 50 (lo trovi qui). Mediamente protettiva (IP30) e idratante al tempo stesso è la proposta di Nivea (la trovi qui) mentre a stagione (e abbronzatura) avanzata ci si può proteggere con un fattore 20 (cercalo qui).

Chi può permetterselo, invece, punta a una rapida abbronzatura. Suggeriamo di utilizzare prodotti naturali come una crema attivatrice agli estratti di olio di mandorle, burro di karitè e acido ialuronico (la trovi qui) oppure capsule contenenti betacarotene e olio di oliva (la trovi qui).

Attenzione anche alle micosi

Cosa sono le micosi? Si tratta di infezioni fungine che aggrediscono la cute e provocano la comparsa di squame e arrossamenti sulla pelle. Spesso sono anche accompagnate da bruciori e pruriti, che contribuiscono al peggioramento della situazione, minando la salute della nostra cute. Se si è già stati colpiti da questi funghi, è bene intervenire al più presto; uno dei rimedi più efficaci è l’uso di una crema antimicotica specifica per la pelle come quella di Trosyd. Ma come evitare queste fastidiose infezioni? Intanto prendendo delle necessarie precauzioni: mai camminare a piedi nudi nelle docce, a bordo piscina e negli spogliatoi, ricordandosi sempre di indossare delle ciabatte personali. Evitare anche lo scambio di asciugamani e calzature altrui e togliere al più presto costumi e vestiti umidi.

Come evitare i capelli sfibrati?

Nei periodi caldi, tra la continua esposizione al sole e al sale marino ma anche al cloro delle piscine, i capelli tendono a sfibrarsi e a indebolirsi. Per evitare che ciò accada è bene non stressarli con lavaggi troppo frequenti o con l’uso intensivo di phon, piastre e trattamenti chimici. È sempre il caso di idratarli e proteggerli con impacchi a base di oli (questo è il prodotto più apprezzato su internet) o prodotti naturali, sia prima sia dopo l’esposizione al sole. Fra i rimedi utili per creare degli impacchi fai da te troviamo l’olio di cocco e l’olio di mandorle; seguendo i rimedi della nonna, anche l’aceto può rivelarsi ottimo per i capelli, dando una chioma sana e brillante.