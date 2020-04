Fiumicino, card ricaricabili e task force sulle scuole: ecco le decisioni del Centro operativo comunale

Fiumicino – “Alla riunione odierna del Coc, il Centro operativo comunale, abbiamo preso alcune decisioni importanti”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“In primo luogo – spiega – abbiamo stabilito che, a fianco del sistema di confezionamento e distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie bisognose del territorio messo in piedi nel centro di Maccarese, procederemo anche all’acquisto per circa 100 mila euro di carte di credito ricaricabili su circuiti diffusi in tutto il territorio del valore di circa 50 euro l’una che consegneremo alle famiglie con bambini, persone intolleranti o ammalate per l’acquisto di prodotti specifici.

Questo ci permetterà di coprire al meglio la numerosa utenza che si sta rivolgendo ai nostri Servizi sociali per un aiuto in questo momento di emergenza. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti alimentari di base contenuti nei pacchi, sosterremo la filiera corta e il chilometro zero delle nostre aziende agricole che producono frutta, verdura, carne e latte e che già hanno dimostrato grande generosità donando quintali di prodotti per i bisognosi”.

“Altro argomento di primaria importanza affrontato – continua il sindaco – è stato quello delle scuole. In vista del futuro rientro parziale o totale nelle aule dei nostri studenti, stiamo facendo un check sulle strutture scolastiche, per vedere come intervenire a livello di manutenzione ordinaria e straordinaria e di efficientamento tecnologico sugli edifici esistenti e nei cantieri in via di conclusione per garantire agli studenti sicurezza, distanze e diritto allo studio in condizioni paritarie per tutti. Su questo argomento ci sarà una commissione permanente dei dirigenti interessati per procedere con celerità”.

“Recepiamo anche l’ordinanza regionale – dichiara Montino – che permette lavori di manutenzione e cura degli stabilimenti balneari prima che vadano in malora e in vista della riapertura della stagione balneare. I titolari, previa compilazione della scheda in allegato e che si trova anche sul sito del Comune da inviare alla Prefettura, potranno procedere ai lavori garantendo però tutte le necessarie norme di sicurezza e di distanza all’interno dei cantieri”.

“Alla Prefettura – aggiunge – come da decreto invieremo anche l’elenco degli interventi dei lavori pubblici che abbiamo intenzione di portare avanti in questo periodo, per avere le necessarie autorizzazioni a procedere. A questo affiancheremo la normale programmazione di manutenzione del verde e delle strade, affinché la cura e il decoro del territorio non vengano tralasciati in questo periodo”.

“Con il Segretario generale e i nostri dirigenti – continua il sindaco – abbiamo anche deciso di rivedere l’organizzazione generale dello smart working per i nostri dipendenti comunali, così da rendere la macchina amministrativa ancora più efficiente e produttiva, nonostante i limiti imposti dalla situazione emergenziale“.

“Infine – conclude – ringrazio ancora una volta la nostra Polizia locale e tutte le Forze dell’ordine impegnate sul territorio che in questi giorni, e in particolare a Pasqua e Pasquetta, hanno fatto sì che la situazione nel nostro Comune nonostante il bel tempo rimanesse sotto controllo e ordinata. A loro ho chiesto un impegno importante anche per i prossimi weekend del 25 aprile e del 1 maggio. Ringrazio anche le associazioni di volontariato e la Protezione civile comunale per il prezioso aiuto che stanno fornendo all’Amministrazione comunale e alle persone in difficoltà in questi giorni”.