Fondi, al via un nuovo intervento straordinario di sanificazione delle strade comunali

Fondi – Il Vicesindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli rendono noto che a far data da giovedì 16 e fino a giovedì 23 aprile prossimi, dalle 4.00 alle 12.00, sarà attuato un nuovo intervento straordinario di sanificazione – sia nel centro urbano che nelle frazioni – di strade, marciapiedi, piazze comunali nonché delle aree antistanti alle fermate degli autobus, a tutela della salute pubblica e per contribuire ad attenuare l’incidenza della diffusione del virus Covid-19.

Le operazioni verranno svolte con gli automezzi utilizzati per i lavaggi ordinari impiegando per la sanificazione il liquido igienizzante Ipoclorito di sodio, che oltre ad avere la medesima proprietà disinfettante del cloro non consente ai microrganismi di sviluppare resistenza.

“Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sanificazione – afferma l’assessore Muccitelli – i cittadini sono invitati a non uscire di casa nella fascia oraria indicata. Nei giorni degli interventi il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” non subirà variazioni e pertanto verrà effettuato secondo i consueti giorni e orari. Di conseguenza i mastelli dei rifiuti potranno essere lasciati regolarmente fuori dalle proprie abitazioni.”

(Il Faro on line)