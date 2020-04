Huawei RomaOstia, avviato un programma di allenamenti online

Roma – Il filo rosso che lega la Huawei RomaOstia Half Marathon con i suoi tanti e affezionati runners non si è mai spezzato ed è per questo che, in attesa della data in cui si disputerà la 46^ edizione, il progetto #Seiunodinoi si trasforma in un appuntamento quotidiano.

#Seiunodinoi è un programma di allenamenti online da realizzare esclusivamente a casa e rivolto a tutti gli amanti della corsa, con trainer esperti, già pacer ufficiali della Huawei RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia, organizzata da GSBRun in partnership negli ultimi tre anni con RCS Sports & Events.

Lanciato come test a metà marzo sul canale ufficiale Instagram della corsa (https://www.instagram.com/huaweiromaostia/), il progetto ha riscosso un tale successo che gli Organizzatori hanno deciso ora di trasformarlo in un appuntamento quotidiano, grazie alla collaborazione dei tre allenatori e runner: Giovanni Argentieri, Massimo Ciocchetti e Alessandra Reali.

Laura Duchi: “Annullamento scioccante, ma siamo rimasti accanto ai runners italiani”

“Era tutto pronto: avevamo già allestito il Villaggio, preparato tutti i pacchi gara e ristoro, eravamo a quattro giorni dall’evento e mai avremmo immaginato una situazione del genere” dichiara Laura Duchi, Race Director dell’evento. “In un primo momento lo scoramento è stato grande, il nostro e quello dei diecimila atleti che avevano acquistato il pettorale. Ma da veri runner non ci siamo persi d’animo e abbiamo pensato di realizzare un progetto che permettesse a tutti i maratoneti e agli sportivi chiusi in casa di praticare una attività sportiva che non mettesse in alcun modo in pericolo la loro incolumità e quella di chi ci sta loro intorno. Ecco l’idea di #Seiunodinoi, che è il nostro modo di stare vicino a tutti i nostri affezionati runner e ai tanti che si erano iscritti alla 46^ edizione della Huawei RomaOstia Half Marathon. Come abbiamo già annunciato, tutti gli iscritti vedranno ovviamente le loro quote valide per partecipare al prossimo evento: che sia, come ci auguriamo, nel 2020 oppure nel 2021“.