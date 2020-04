Nessun nuovo caso di coronavirus a Pomezia: sono 50 i contagi in città

Pomezia – “Situazione stabile oggi a Pomezia dove non si registra nessun nuovo caso di Covid-19. Sono 50 i casi positivi totali dall’inizio dell’emergenza, di cui 17 in isolamento domiciliare e 8 presso strutture sanitarie, 23 guariti, 2 deceduti. 24 i concittadini in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi)”. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Pomezia

“Voglio ringraziare i cittadini che, con grandi sacrifici, stanno rispettando le regole – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Allo stesso modo il mio pensiero va a quanti non hanno mai smesso di lavorare per garantire alla cittadinanza i servizi essenziali”.

“In questi giorni – conclude la nota del Comune – sta terminando la distribuzione dei dispositivi di protezione ai medici di base e ai pediatri, e nelle prossime ore inizierà la consegna a domicilio, tramite Protezione civile, a tutti i cittadini over 65“. ​

