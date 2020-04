Ostia, riaprono i servizi igienici in muratura sulle spiagge libere: spese e perplessità

Ostia – Nell’estate 2020, se mai si andrà al mare, i bagni fissi, quelli in muratura, saranno presidiati, puliti e sanificati regolarmente tutti i giorni. Ma non su tutte le spiagge libere. Il X Municipio ha affidato l’appalto per la custodia, la pulizia e la sanificazione dei servizi igienici. Si spenderanno poco più di 103mila euro.

E’ stato aggiudicato l’appalto di “Servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici sulle spiagge libere di Castelporziano, ex Panama, ex Spiaggetta ed ex Amanusa per la stagione balneare 2020” indetto dall’amministrazione municipale con una somma a base d’asta di 136.419 euro. Ad aggiudicarselo è stato il Consorzio Stabile DEA che ha offerto un ribasso del 24,63%. A partecipare erano state 14 imprese, alcune delle quali hanno presentato offerte ancora più vantaggiose sotto il profilo economico ma la commissione aggiudicante ha stabilito la soglia di anomalia del ribasso pari a 26,1817%.

Resta irrisolto il giallo dell’impegno di spesa di oltre 152mila euro (pubblicazione 17 febbraio 2020 su dd del 3 luglio 2019) per “Lavori di manutenzione locali servizi igienici a servizio delle spiagge libere site sull’arenile in Roma, località Municipio Roma X “. Tra le spiagge libere interessate dal “ripristino delle strutture e dei servizi igienici destinati ai bagnanti” figurano sei manufatti, dei quali quattro non esistono più: l’ex Cajenna, l’ex Faber Beach, l’ex Mamma Mia e l’ex Tamerici. Com’è noto, oltre un anno fa, nel febbraio 2019, si sono concluse le operazioni di demolizione di quei chioschi. Sul sito istituzionale non si ha traccia della conclusione dell’iter né della destinazione dei fondi.

In compenso esiste una dd del X Municipio del 17 gennaio 2020 per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto da 460mila euro di “Lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti accessori esistenti presso le spiagge libere del litorale del Municipio Roma X, nonché integrazioni agli stessi per un loro miglioramento funzionale“. L’appalto è stato aggiudicato alla CO.GE.BI. SRL che ha praticato un ribasso d’asta del 32,685%. Vogliamo credere che non ci siano sovrapposizioni tra i due appalti, anche se non si riesce a capire da quanto pubblicato sul sito istituzionale

TORNERANNO ANCHE I BAGNI CHIMICI

Non illudiamoci però che i servizi igienici saranno su tutte le spiagge libere ospitati in strutture di muratura. Il X Municipio ha infatti lanciato e aggiudicato anche la gara d’appalto per il noleggio e posa di 9 postazioni di Wc chimici per un totale di 27 monoblocchi da posizionarsi sulle spiagge libere (spesa di 133mila euro). Ad aggiudicarselo è stata anche quest’anno la Sebach di Firenze con un ribasso del 38,10%.