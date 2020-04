Prezzi pazzi per il test sierologico sul Covid-19, ognuno fa come gli pare

Roma – Anche nella capitale si stanno verificando speculazioni sui prezzi dei test sierologici, cui i privati cittadini si possono sottoporre per verificare la presenza di anticorpi contro il coronavirus, test sierologici a pagamento per rinvenire, attraverso l’esame del sangue, e il conteggio delle immunoglobuline (IgG e IgM) la presenza o meno del Sars-Cov-2.

La Regione Lazio nei giorni scorsi ha autorizzato l’esecuzione dei test sierologici nei laboratori privati per la verifica di infezione da coronavirus. I test rapidi permettono di avere una risposta alla positività del virus in tempi molto ristretti, circa 15 minuti, ma a differenza dei classici tamponi non sono affidabili al 100%. negli scorsi giorni un paziente è risultato positivo al virus dopo due tamponi negativi.

Come denunciato pochi giorni fa dal Codacons, cliniche e laboratori privati – e accreditati con il Servizio sanitario regionale e nazionale – si sono attivati proponendo al pubblico tali test del sangue, che in alcuni casi vengono venduti a prezzi astronomici e fino a 150 euro ad esame, nonostante il costo delle analisi sia pari a pochi euro per chi li realizza.

La Regione Lazio ha specificato nel suo provvedimento che i tamponi nasofaringei e/o orofaringei potranno essere effettuati solamente dai laboratori che fanno parte dal CoroNet, tutti gli altri sono autorizzati unicamente a svolgere i test sierologici per l’identificazione degli anticorpi che però non possono sostituire gli accertamenti fatti dall’ospedale Spallanzani, l’unico nella Regione, al momento, in grado di fornire una diagnosi certa.

Un’altra condizione imposta ai laboratori che vogliono somministrare i test è stata quella sul prezzo dell’esame, che non deve superare una determinata cifra per evitare possibili speculazioni dettate dalla curiosità o dalla paura di una possibile infezione degli utenti, cifra che nel Lazio ammonta a 45 euro.

Così però non sta accadendo, e in alcuni laboratori privati i test hanno raggiunto cifre molto alte, troppo. Per questo il Codacons ha chiesto alla Regione Lazio di attivarsi per bloccare l’ennesima speculazione sul coronavirus. L’associazione è inoltre pronta a denunciare in Procura tutte le cliniche e i centri che applicheranno listini fuori mercato agli utenti, speculando sull’emergenza coronavirus.

Proprio a causa della speculazione di molti laboratori privati, che spesso non informavano adeguatamente il paziente, l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha voluto ricordare che per il momento l’unico istituto autorizzato ad analizzare i tamponi è lo Spallanzani ed il via libera ai laboratori privati avviene purché l’analisi venga effettuata ad un prezzo contenuto e siano mantenute le premesse di trasparenza sulla sua veridicità del test.

Attenzione dunque; e se proprio volete farlo, richiamate la direttiva della Regione Lazio al centro che vi propone prezzi maggiorati.