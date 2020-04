Roma, Ponte della Scafa: avanti tutta

Roma – Videoconferenza della Commissione Lavori pubblici e infrastrutture del Comune di Roma: l’amministrazione sispreoccupa di accelerare i tempi.

Lo rende noto un comunicato della Lega che riportiamo di seguito. “In Commissione Lavori Pubblici, dopo i nostri solleciti, finalmente si è deciso di ripartire per fine 2020 con i lavori per il Ponte della Scafa. Viene così restituita la centralità di Ostia e del suo entroterra parte integrante della Capitale con questo importante collegamento che va incontro alle esigenze di migliaia di lavoratori aeroportuali di Fiumicino. Continueremo ad insistere nelle sedi istituzionali per dare la più rapida attuazione possibile al progetto che è stato presentato. È un bene che il Campidoglio abbia compreso l’importanza di questa Opera che valorizza un territorio ricco di risorse i cui settori produttivi chiedono quanto prima di essere messi in condizione di tornare a regime. Speriamo, nel riguardo di un’ottica di semplificazione amministrativa, che tutte le tempistiche di realizzazione del nuovo ponte della Scafa siano rispettate”.

Com’è noto le associazioni ambientalisti che e di urbanistica si sono chierate fermamente contro al progetto mastodontico del nuovo ponte, per il quale si contesta la mancanza del nulla-osta della Commissione di Riserva e del Consorzio di Bonifica CBTAR.