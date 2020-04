Santa Severa, al via il contest fotografico “Un Castello Sempre Vivo”

Santa Marinella – In attesa di poter tornare a godere dei musei e dei luoghi della cultura – la cui chiusura per l’emergenza Covid-19 si protrarrà fino al 3 maggio – la Regione Lazio, con il supporto organizzativo di LazioCrea e in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture, lancia il contest fotografico “Un Castello Sempre Vivo”.

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli appassionati di fotografia che, prima dell’emergenza, si siano lasciati ispirare dal Castello di Santa Severa e che, attraverso i propri scatti editi o inediti, restituiscano una personale visione artistica del monumento. Sono ammessi al contest anche i ritratti fotografici purché immortalino, in tutto o in parte, anche il complesso monumentale.

La partecipazione al contest è gratuita e vi può prendere parte chiunque abbia raggiunto la maggiore età. Le immagini dovranno essere inviate dal 15 aprile al 15 maggio 2020 attraverso la funzione Messenger alla pagina Facebook del Castello di Santa Severa (clicca qui). Gli scatti verranno pubblicati nell’album fotografico dedicato al concorso. Dal 16 maggio al 16 giugno gli utenti potranno votare le proprie foto preferite e le prime 3 opere che raggiungeranno il maggior numero di like riceveranno un premio: al primo classificato, un soggiorno per 2 persone per un weekend all’Ostello; al secondo classificato, 2 ingressi omaggio per uno degli eventi o spettacoli di prossima programmazione; al terzo classificato, una visita guidata esclusiva al Castello per 2 persone che include anche la suggestiva Torre saracena. Il regolamento è disponibile sulla pagina Facebook (clicca qui) e sul sito del Castello (clicca qui).

