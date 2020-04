A Formia approvato il maxi emendamento per fronteggiare il Coronavirus, Conte: “Non è il tempo delle polemiche”

Formia – In un consiglio comunale a porte chiuse, ieri, a Formia, è stato approvato il maxi emendamento proposto dall’amministrazione targata Villa (leggi qui).

E se qualcuno, come il consigliere democratico Claudio Marciano, all’indomani della conferenza dei capigruppo ha avuto da ridire su questo emendamento, tanto sulla struttura stessa del bilancio di previsione, al punto da lasciare virtualmente l’aula al momento della votazione, sempre dai banchi dell’opposizione si leva una voce che pare voler ristabilire quelle che dovrebbero essere le priorità, di fronte a un’emergenza come questa.

Il consigliere e leader di “Formia ConTe”, Gianfranco Conte ha infatti commentato così il suo voto all’emendamento: “Ho sempre ribadito fin dal primo secondo che, in una condizione di assoluta emergenza come questa della Covid-19 un’opposizione responsabile non fa ostruzionismo, anzi si stringe intorno alle istituzioni!

Non è questo il momento della polemica e delle critiche, per questo motivo – conclude – ho deciso di votare a favore del maxi emendamento ma di astenermi dalla votazione del bilancio preventivo. Ora bisogna solo lavorare compatti per il bene della città!”

(Il Faro on line)