Ama, Maritato, Rocca e Zamparelli: “La Raggi chiarisca sulla sicurezza degli operatori”

Roma – “Le notizie che apprendiamo da parte dei lavoratori dell’Ama ci preoccupano particolarmente, poiché, un servizio così importante deve poter essere svolto rispettando tutte le procedure di sicurezza per i laboratori e gli utenti”.

Così in una nota gli esponenti di Fratello d’Italia Federico Rocca, Michel Maritato e Amedeo Zamparelli, che proseguono: “Il Sindaco Raggi ha il dovere di chiarire immediatamente, anche perché dopo le continue richieste e le evasive risposte da parte dell’azienda, gli operatori dell’Ams sono stati costretti loro malgrado ad indire uno sciopero per il 20 aprile prossimo.

Sulla sicurezza e sulla salute delle persone non si scherza e soprattutto non si garantisce a parole. Roma Capitale ha ritardato alcuni interventi e gli stessi peraltro sono del tutto insufficiente. La Raggi si dia una svegliata perché dopo due mesi di emergenza certe lacune nella macchina organizzativa non sono più giustificabili e tollerabili”.