Anzio, nessun nuovo caso di coronavirus: aumentano i guariti

Anzio – “Oggi non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 ed altri due nostri concittadini sono fortunatamente guariti. Pertanto, al momento, i pazienti positivi al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni della direzione generale dell’Asl Roma 6, sono complessivamente undici. Auguro loro una pronta guarigione”. Così in una nota il Sindaco, Candido De Angelis.

