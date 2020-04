Centro di diagnostica specialistica a Gaeta, Asl e Comune firmano il protocollo d’intesa

Gaeta – Il sogno del sindaco Mitrano di veder diventare il “Di Liegro” un centro di diagnostica specialistica (leggi qui) ora è più vicino di un passo. Ieri, infatti, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Gaeta e l’Asl di Latina.

“Un importante passo in avanti – ha commentato il sindaco Cosmo Mitrano – verso un risultato sempre più vicino a beneficio dell’offerta sanitaria e della tutela della salute pubblica di un vasto territorio.

Il Comune di Gaeta, grazie alla raccolta fondi (iniziata lo scorso 3 aprile), doterà di strumentazione e attrezzature il centro di Diagnostica specialistica che saranno collocate all’interno dell’ex presidio ospedaliero “Mons. Di Liegro” di Gaeta. L’Asl di Latina, invece, si farà carico di tutte le spese strutturali per la conformità dei locali, impiegando il proprio personale medico e paramedico per l’espletamento del servizio in convenzione.”

Un centro di alta diagnostica, puntualizza poi il Primo cittadino, che non servirà solo alla stessa città di Gaeta, bensì a tutto il territorio del Golfo, andando anche a snellire quelle che sono le liste d’attesa provinciali. “Il centro diagnostico, infatti, metterà a disposizione degli utenti una struttura efficiente, con personale qualificato ed una strumentazione di ultima generazione. Andremo così a ridurre non solo l’attesa per effettuare gli accertamenti specialistici ma anche quelle distanze che dal nostro territorio costringono a lunghi spostamenti e viaggi delle speranza presso strutture ospedaliere a volte anche fuori Regione.

La strada intrapresa – conclude Mitrano – è quella giusta, in tanti stanno rispondendo al nostro appello. Il traguardo è sempre più vicino.”

