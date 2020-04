Cerveteri, arriva la piattaforma e-commerce per i farmaci

Cerveteri – Nell’ambito delle attività promosse dalla Multiservizi Caerite attraverso le Farmacie Comunali di Cerveteri, l’Azienda comunica di aver attivato nuove iniziative altamente innovative che consentiranno ai cittadini di accedere con sempre maggiore facilità ai servizi per la salute e il benessere.

In particolare le novità prevedono la possibilità di accedere alla piattaforma di e-commerce https://www.farmaci.me che permette di ordinare online anche i prodotti che necessitano di prescrizione medica, oggi comunque acquistabili delegando personale addetto al servizio di Multiservizi che, se necessario, può anche recarsi dal medico curante e ritirare per conto del paziente la prescrizione.

Sarà possibile registrarsi alla piattaforma dedicata attraverso la quale l’utente, al momento della scelta e dell’acquisto del farmaco, potrà inserire i codici della ricetta medica o inviarne scansione digitale, in modo da consentire al farmacista di spedire i farmaci prescritti da consegnare a domicilio oppure da ritirare in farmacia.

La possibilità di accedere alla piattaforma è estesa anche a tutti i cittadini dei Comuni limitrofi a Cerveteri mentre ha una copertura nazionale per i prodotti per la libera vendita.

L’altra iniziativa avviata dalle Farmacie Comunali di Cerveteri è quella inerente al Tele Consulto. La tecnologia ci permette oggi di offrire più opportunità al cittadino, di proteggere al meglio la sua salute e di conoscere dettagli e peculiarità dei prodotti.

Quello del video consulto, specie ora con le tante prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, è un servizio innovativo, utile per tutti che consente in pochi minuti di dialogare con un farmacista di fiducia per sottoporre quesiti o raccogliere consigli utili per la propria salute.

Per usufruire del servizio gratuito di tele consulto basterà registrarsi alla piattaforma https://www.farmaci.me e prenotare un appuntamento seguendo le indicazioni presenti nel modulo di richiesta. Il servizio consente una video chiamata sicura e senza complicazioni e lo scambio di dati tra paziente e farmacista rendendo la salute sempre più a portata di mano.

Con l’implementazione di questi ulteriori servizi la Multiservizi Caerite conferma la volontà, specie in un momento delicato come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, di aumentare la propria presenza e disponibilità per tutti i cittadini, favorendo in particolare coloro che per problemi di salute hanno difficoltà a recarsi dal medico e in farmacia.

Per tutti i cittadini vengono azzerati i costi e i tempi di spostamento nonché i tempi di attesa allo studio medico per il ritiro delle ricette e in farmacia per il ritiro dei prodotti. Per chi lavora, non è più necessario prendere ore di permesso o giornate di ferie. Per le neo mamme non è più necessario allontanarsi da casa quando il bambino è ammalato, né dover portare i pesi dei prodotti per la prima infanzia acquistati (omogeneizzati, acque minerali, pannolini, etc.). Inoltre il servizio potrà assicurare al medico di famiglia una migliore gestione del tempo di ricevimento dei pazienti nello proprio studio