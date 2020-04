Coronavirus, in 24 ore oltre 8300 sanzioni e 73 denunce in tutta Italia

Roma – Sono 288.317 le persone e 102.010 gli esercizi e attività commerciali controllati ieri per verificare il rispetto delle misure di emergenza sanitaria anti coronavirus. Trascorso il week end delle festività di Pasqua gli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali, supportati dai militari dell’Esercito italiano assegnati all’operazione ‘Strade sicure’, proseguono senza interruzione il servizio per verificare il rispetto delle restrizioni imposte per limitare il contagio.

Sono 8.353 le sanzioni amministrative contestate, 59 le denunce per falsa dichiarazione o attestazione e 14 per violazione dei divieti legati alla quarantena. I dati, aggiornati a ieri, sono stati resi noti dal Viminale e riguardano anche le sanzioni, 152, elevate ai titolari di attività ed esercizi commerciali, e i 55 provvedimenti di chiusura. Dall’inizio dei controlli, l’11 marzo scorso, a ieri, salgono così a 8.070.795 le persone e a 3.195.185 gli esercizi/attività verificati (fonte Adnkronos).