Fiumicino, Catini: “Le card prepagate per la spesa non basteranno a sostenere i cittadini”

Fiumicino – “Il Sindaco ha finalmente annunciato che consegnerà le carte prepagate per la spesa, in palese ritardo sui tempi e sulle necessità. Abbiamo visto tutti i limiti di questa Amministrazione e, comunque, questo intervento-spot non è sufficiente perché circa 2000 schede non bastano per coprire il fabbisogno reale. In politica ci vuole lungimiranza, che questa Amministrazione non ha”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Massimiliano Catini, di Azione Fiumicino.

“Questa situazione, poi – continua Catini -, perdurerà, perché dopo il 4 maggio solo alcune attività riapriranno ma molte persone non torneranno al lavoro e le famiglie avranno ancora bisogno, per cui sarà sicuramente necessario rivedere il bilancio comunale per trovare le risorse per coprire la fase due dell’emergenza. Comunque questa è un altra indicazione che forniamo all’Amministrazione comunale per governare, visto che non ha idee e quando ce le ha prende cantonate grosse come pacchi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino