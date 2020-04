Il Rotary Latina Circeo fa una donazione alla Croce azzurra di Sabaudia: servirà per acquistare dispositivi di protezione individuale

Sabaudia – Un gesto di solidarietà in un momento di grande bisogno. Il Rotary Club Latina Circeo, a ragione dell’emergenza sanitaria in atto, ha effettuato una donazione alla Croce Azzurra di Sabaudia, finalizzata all’acquisto di dispositivi di protezione personale necessari per le diverse attività di supporto alla popolazione che l’associazione sta portando avanti in questo delicato momento. Nello specifico verranno acquistate mascherine, tute anti contagio, guanti e igienizzanti liquidi.

“In un momento delicato come questo, un Club di servizio come il Rotary non poteva esimersi dall’assicurare un supporto alla comunità di Sabaudia, attraverso una donazione economica ad una delle realtà locali che stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria da covid-19 con sempre rinnovati impegno e dedizione. Un semplice gesto che ci auguriamo possa davvero essere di sostegno nella gestione della pandemia che, direttamente o indirettamente, sta coinvolgendo noi tutti”, ha commentato il presidente del Rotary Club Latina Circeo, Roberto La Ferla.

“A nome di ogni socio sostenitore ed operativo e di tutto il Consiglio Direttivo, vorrei ringraziare sentitamente il prestigioso Club per l’iniziativa quanto mai importante e gradita – ha commentato Massimo Lonardo, presidente della Croce Azzurra. – I dispositivi di protezione personale che stiamo acquistando grazie alla donazione, sono indispensabili ai nostri volontari operativi per proseguire in modo protetto la loro importante attività di pubblica assistenza nell’ambito del soccorso in emergenza e trasferimento pazienti. Mi permetto di sottolineare ulteriormente l’iniziativa del Rotary Club Latina Circeo auspicando che sia di esempio ad altre realtà del territorio per un supporto alla nostra attività che mai, come in questo specifico momento, sarà determinante per la riuscita delle nostre assistenze e per un pronto recupero della auspicata normalità”.

“Lo spirito di comunità in questo preciso periodo storico diviene uno strumento imprescindibile e una delle poche armi utili a fronteggiare concretamente l’emergenza sanitaria in atto. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale il Rotary Club per la donazione effettuata a beneficio di tutta la comunità di Sabaudia. Il mio ringraziamento va però in particolar modo alla Croce Azzurra per l’impegno costante sul territorio, continuando ad assicurare assistenza sanitaria alla popolazione e pronto intervento in situazioni di emergenza”, ha concluso il sindaco Giada Gervasi.

