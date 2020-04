La solidarietà ai tempi del Coronavirus: l’associazione pontina di astronomia dona materiale sanitario al Goretti di Latina

Latina – L’Associazione Pontina di Astronomia ha consegnato al dottor Luigi Montecchiesi, direttore dell’U.O.C assistenza Farmaceutica dell’ospedale “S.M. Goretti di Latina”, materiale sanitario del valore di 2500 € per far fronte all’emergenza Covid-19 in cui il presidio ospedaliero del capoluogo pontino è in questi giorni impegnato.

Sono stati consegnati dal presidente dell’APA Andrea Alimenti 100 camici chirurgici e sterili di varie taglie, 500 mascherine chirurgiche, 100 mascherine FFP2 e un totale di 27 litri di gel igienizzante per mani reperiti grazie all’intervento del dottor Papagno della omonima farmacia a Latina, e acquistati grazie ai contributi ottenuti durante la raccolta fondi “Mezz’ora di scienza al tempo del coronavirus. L’APA a sostegno del Goretti”.

Dal 21 al 28 marzo sono andate in onda sul canale Youtube dell’APA incontri in diretta con scienziati e ricercatori in campo astronomico su varie tematiche legate al cielo e alle stelle. Nel corso di queste dirette sono state ricevute le donazioni utilizzate per l’acquisto del materiale sanitario ora consegnato al presidio ospedaliero.

L’APA, che ha coperto con propri fondi le somme dovute a tasse e spese di gestione in modo che ogni centesimo donato potesse essere destinato all’acquisto del materiale sanitario, ringrazia tutti coloro che con un atto di grande generosità hanno permesso di raggiungere questo risultato.

