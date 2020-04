Partecipa al nostro concorso di scrittura: “Covid-19, quando tutto sarà finito…”

di GIULIO MANCINI

Roma – Covid-19, ci avviciniamo alla fase 2, quella della ripresa delle attività, del ritorno alle uscite da casa, del ritrovarsi tra amicizie ed affetti. Ecco allora l’idea di lanciare un nostro concorso di scrittura per raccontare il vostro mondo, quello della quattro mura domestiche, che si sta per schiudere verso l’esterno, verso la routine, verso la ripresa delle abitudini sociali.

Ma siamo veramente certi che tutto sarà come prima? Oppure questa epidemia così violenta e spietata, portatrice di isolamento e di diffidenza, di rabbie soffocate e di dolori incontenibili, ci ha cambiato? Sicuramente modificherà certe abitudini e per almeno un po’ di tempo: dalle cose più banali eppure ricche di calore umano come le strette di mano e gli abbracci a quelle più aggreganti come il tifo allo stadio, la serata in discoteca, la bevuta al pub, il concerto musicale.

Insieme alle abitudini, però, questa emergenza vissuta in reclusione affacciati sulla tragedia vissuta in prima persona o semplicemente raccontata dagli schermi, ci ha cambiato dentro? E in quale misura? Ha cambiato la nostra visione della società? Della natura? Del nostro rapporto con l’ignoto e con la scienza?

Sono domande che, ne siamo sicuri, ciascuno di noi si pone. E ciascuno di noi vive questa esperienza nella sua intimità e nel rapporto verso gli altri. Ecco, siamo partiti da questa riflessione per stimolarvi a raccontarvi. A farci partecipi dei vostri desideri, delle vostre speranze, celle angosce che vi attraversano, delle domande in attesa di una risposta. Vi chiediamo di scrivere fantasie e riflessioni, osservazioni e inquietudini, bisogni e episodi di un’epoca che resterà nei libri di Storia.

IL CONCORSO DI SCRITTURA

Abbiamo pensato ad un concorso o, piuttosto, a una sfilata di scritti. Che si tratti di racconti o di poesie, vi chiediamo di permetterci di accostarvi, di sentirvi più vicini, di raccogliere le vostre sensazioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Basterà inviare il vostro scritto alla casella email ostialibri@gmail.com specificando i vostri dati (nome e cognome, numero di telefono resteranno riservati e saranno usati solo in caso di vittoria per contattarvi) e il permesso di pubblicare il vostro scritto. Vi invitiamo ad essere prolifici, a non lesinare nella scrittura e nei concetti senza superare, però, le mille parole. Non ci sono limiti al tema: prendete spunto dalle riflessioni che fate nelle code per la spesa, nell’impegno per aiutare gli altri, nelle video chiamate con le persone care, nei giochi o nei laboratori creativi in famiglia, nel lavoro da casa, nelle convivenze forzate, nella lotta alla solitudine, alla noia, all’isolamento. Le vostre storie di ordinario coraggio, di solidarietà, di unione e di speranza al tempo del coronavirus.

Ma, soprattutto, raccontateci cosa vi manca di più in questo isolamento forzato, cosa farete per prima cosa appena riconquisterete il diritto a uscire di casa, quali persone vedrete e cosa vi è mancato di più di loro.

I PREMI IN PALIO

Non solo la partecipazione è assolutamente gratuita ma riceverà dei premi. Innanzitutto tutti gli scritti saranno pubblicati su ilfaroonline.it per la gioia di chi ce li invia e per il piacere dei lettori di partecipare al vissuto degli scrittori. Inoltre, una commissione di valutazione, composta da giornalisti che hanno pubblicato libri e saggi, valuterà i vostri contributi per attribuire un premio ai migliori tre.

Questi i premi che verranno assegnati grazie all’adesione entusiasta dei nostri partner commerciali. Al primo classificato andrà la consegna a domicilio di due menù pesce offerti dal ristorante “L’angolo delle Meduse” di Fiumicino (consegne a Fiumicino, Isola Sacra, Ostia, Ostia Antica, Casal Palocco e Infernetto). Al secondo classificato verrà consegnato un buono acquisto del valore di 50 euro offerto dal gruppo Todis-Capobianco spendibile in 8 punti vendita (Ostia via C. Casana 117 e via A. Olivieri 54, Infernetto viale di Castelporziano 294 e via F. Cilea 248, Acilia di via di Macchia Palocco 95, via C. Albizzati 279, via di Saponara 220 e via del Poggio di Acilia 41). Al terzo classificato andrà un buono acquisto del valore di 50 euro da spendere presso Il Canapajo di Ostia (alimentari e cura del corpo, via A. Saracini 9).

Si tratta di generosi riconoscimenti all’impegno ma siamo sicuri che il premio più importante sarà il piacere di veder pubblicato il proprio racconto o la propria poesia sulle pagine del nostro quotidiano che ha superato una diffusione di 3,5 milioni di visualizzazioni al mese.

LA GIURIA DEL CONCORSO

A valutare i vostri scritti sarà un gruppo di persone altamente qualificate, giornalisti e scrittori riuniti intorno al direttore Angelo Perfetti. Con slancio e simpatia hanno accettato di leggere e valutare racconti e poesie che verranno inviate alla casella email ostialibri@gmail.com Massimo Lugli, Gianni Maritati e Pino Scaccia.

MASSIMO LUGLI, si è occupato per “La Repubblica” di cronaca nera per quarant’anni. Opinionista televisivo di criminal case, è autore di punta della casa editrice “Newton Compton” con la quale ha pubblicato una ventina tra saggi, romanzi e racconti. Qui puoi scoprire la sua ultima fatica, “Il giallo Pasolini”.

GIANNI MARITATI, giornalista Rai, è presidente dell’Associazione culturale Clemente Riva e direttore della Festa del libro e della lettura di Ostia. Cura una Newsletter settimanale di arte, archeologia, cultura e spettacolo, “Prisma”.

Fra i libri di cui è autore, “Cristiani contro. I grandi ‘dissidenti’ della letteratura italiana da Iacopone a Umberto Eco” (Tau 2017) ed “Emozioni su Topolino. Il mondo Disney e i suoi valori da Biancaneve a Oceania” (Apl 2017). È presidente onorario della Nazionale Italiana Poeti, ideatore e coordinatore dell’Ostia Liber Fest (Festival delle librerie di Ostia), inventore e direttore della pagina Facebook “OstiAnimazione”.

PINO SCACCIA, giornalista, è stato uno degli inviati della Rai per la quale ha seguito numerosi avvenimenti, dalla prima guerra del Golfo al conflitto serbo croato, dalla disgregazione dell’ex Unione Sovietica fino alla crisi in Afghanistan, oltre al difficile dopoguerra in Iraq (dove è stato l’ultimo compagno di viaggio di Enzo Baldoni) fino alla rivolta in Libia.

Autore di innumerevoli scoop giornalistici, dalla prima visita di un reporter occidentale a Cernobyl dopo il disastro nucleare alla rivelazione della sede segreta dell’area 51 in Nevada, ha ricevuto importanti premi: Premio Giornalista dell’Anno (sequestro Farouk Kassam 1992), Premio Giornalistico Televisivo “Ilaria Alpi” e Premio Paolo Borsellino. Autore di tredici libri, la sua fatica letteraria più recente è “Le ultime lettere dal fronte del Don” (Tralerighe libri, 2019).