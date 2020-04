Regione Lazio, Righini: “Grazie a FdI, orti e allevamenti domestici tutelati”

Regione Lazio – “Dopo settimane di pressing del gruppo Fdi sulla Regione Lazio, per merito anche delle sollecitazioni dei tanti sindaci di Fratelli d’Italia, abbiamo ottenuto che gli agricoltori di piccoli appezzamenti domestici possano tornare a coltivare i propri orti.

E’ così garantita la sopravvivenza di una piccola ma significativa parte della filiera agroalimentare, che alimenta economie locali e domestiche e consente il sostentamento di tante famiglie, oltre ad una maggiore cura delle campagne a prevenzione degli incendi. Un provvedimento che ho più volte sollecitato, su indicazione dei nostri amministratori locali, in particolare dal sindaco di Montelibretti Luca Branciani, che ringrazio per essere stato il primo a segnalare questa esigenza.

Siamo convinti dell’importanza di questa misura e voglio ringraziare il vice presidente Leodori per aver recepito e condiviso la nostra istanza.” – Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio.

