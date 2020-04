Roma, a spasso per la città fingendosi una food rider: multata

Roma – Ieri sera, i carabinieri della Stazione Roma Aventino, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sanzionato una 47enne romana, in violazione del D.L. del 25 marzo 2020.

La donna è stata fermata in Piazza Santa Maria Liberatrice, a bordo di uno scooter, con addosso uno zaino riportante loghi e scritte di una nota società di consegna pasti a domicilio, simulando di essere una “food rider”. Infatti i carabinieri, dopo aver notato che lo zaino era vuoto, si sono insospettiti ed hanno approfondito il controllo, accertando così che la donna non aveva nessun contratto e quindi non risultava registrata nell’apposita applicazione, dove ricevere gli ordini.

Per la donna è scattata la sanzione amministrativa di 373 euro, poiché circolava a bordo di motociclo, senza alcuna giustificazione.

