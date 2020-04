Settore balneare e turistico, Lollobrigida (FdI): “Zingaretti costretto a rimediare con una nuova ordinanza”

Regione Lazio – “Zingaretti si è svegliato. A seguito della denuncia di molti imprenditori del settore balneare e turistico, e forse anche della trasmissione Tv nella quale la sottosegretaria Morani non aveva saputo rispondere alle critiche del titolare di uno stabilimento della costa laziale, il governatore è stato costretto ad emanare una ordinanza attraverso la quale finalmente autorizza l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali ai soggetti impegnati in attività di manutenzione e vigilanza, nonché in attività di pulizia e sanificazione delle loro attività.

Sembra assurdo, ma tale ordinanza si è resa necessaria per porre rimedio alla completa incapacità dei vertici della maggioranza a vari livelli, in questo caso del Pd, di comunicare tra loro e rendere omogenee le misure restrittive contenute nei vari Dpcm del governo con quelle stabilite nei provvedimenti regionali e comunali.

Un vulnus finalmente sanato che consentirà a tanti imprenditori di manutenere e sanificare le loro attività, soprattutto in vista della stagione ormai alle porte. Rimane lo sconcerto per l’inadeguatezza di alcuni governanti che, se parlassero meno in tv e più tra di loro, eviterebbero di complicare ulteriormente la vita ai cittadini esponendosi anche a figuracce.” – Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

