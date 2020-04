Previsioni Meteo Italia Weekend

SITUAZIONE. L’alta pressione torna a rinforzare sul Mediterraneo centrale e nei giorni che precedono il weekend ed andrà rapidamente a congiungersi con un’altra area anticiclonica presente sull’Europa centrale. Ne risulterà una vasta area di alta pressione che ingloberà anche l’Italia e che verrà supportata da correnti calde nord africane, responsabili di un aumento delle temperature in condizioni di stabilità atmosferica. Nel frattempo però rimarrà in vita una depressione che segnerà il passo sull’Europa sudoccidentale che proprio sul finire della settimana cercherà di mettersi in cammino verso Levante, passando per il Nord Africa e minacciando anche l’Italia. Vediamo le conseguenze.

METEO VENERDÌ. L’azione dell’alta pressione favorirà, come detto, condizioni di stabilità sull’Italia con prevalenza di bel tempo e temperature molto gradevoli con punte diffusamente verso i 25°C da nord a sud, anche superiori in Sardegna. Gli unici disturbi saranno rappresentati da qualche addensamento marittimo sulle coste liguri e tirreniche centro-settentrionali e da alcune velature o stratificazioni alte che offuscheranno il sole e che faranno capo alla parte più avanzata dei fronti che si snoderanno dalla depressione sull’Europa sudoccidentale.

METEO SABATO. L’avvicinamento della depressione determinerà un ispessimento delle stratificazioni alte, con nubi che diverranno più compatte soprattutto sulle regioni occidentali, tanto che è attesa qualche debole pioggia in Sardegna nella prima parte dell giornata. Il clima si manterrà sempre molto mite, tanto che nonostante la presenza di velature anche spesse le temperature guadagneranno alcuni gradi rispetto alle 24 ore precedenti, con massime sui 24/26°C su Val Padana, centrali tirreniche e Puglia.

METEO DOMENICA. Proseguirà lo scorrimento della nuvolosità alta e stratificata da ovest ad est che determinerà cieli in gran parte nuvolosi sull’Italia, ma con nubi più compatte e qualche pioggia in Sardegna, Alpi occidentali, Ponente Ligure, Appennino centro-meridionale, la sera anche sulle coste tirreniche centrali. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti nonostante la nuvolosità e non subiranno variazioni particolari rispetto al sabato.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

VENERDI’: umide correnti sud-occidentali iniziano a indebolire l’alta pressione. Ancora in prevalenza assolato su Toscana, Umbra e Lazio ma con nubi in progressivo aumento da Ovest a partire dalle coste; in particolare sui settori costieri di bassa Toscana e alto Lazio si potrà avere frequente nuvolosità di tipo medio-basso marittimo, ma senza piogge. Temperature in aumento nei valori minimi, in lieve aumento anche i valori massimi eccetto che sulle coste. Venti deboli o moderati di Scirocco al largo, di brezza o da Sudovest sulle zone interne. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Commento del Previsore Lazio

Anticiclone in rinforzo con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, sebbene i cieli potranno a tratti venire offuscati dal passaggio di nubi alte. Il tutto in un contesti termico diurno nuovamente molto mite, mentre farà piuttosto fresco al primo mattino, almeno fino a giovedì quando le minime potranno scendere anche sotto i 4-5°C su pianure e vallate interne. Venerdì ancora stabile ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità di tipo medio-basso marittimo dalle coste, preludio ad un weekend probabilmente assai variabile con anche qualche pioggia non esclusa, specie domenica (nulla che vedere con le vere perturbazioni atlantiche, ancora latitanti).